Omikron-Welle : Selbstverantwortung ist der beste Schutz

Eine biologisch-technische Assistentin bereitet PCR-Tests auf das Corona-Virus von Patienten im PCR-Labor vom Niedersächsischen Landesgesundheitsamt in Hannover für die Analyse vor. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Meinung Berlin/Düsseldorf Die explodierenden Infektionszahlen haben die Politik wieder auf den Plan gerufen. Es wird erneut über schärfere Kontaktbeschränkungen nachgedacht. Ein guter individueller Schutz ist aber viel wirksamer.

Reisen, Geschäftstreffen, Veranstaltungen – oft reizen coronamüde Menschen alles aus, was nicht ausdrücklich vom Staat verboten ist. Der Skiurlaub in der Schweiz oder der Kurztrip auf die Kanaren ist doch so verlockend, wenn Nachbarn und Freunde es vormachen. Und im dunklen Winter mit wechselnden Freunden zusammenzusitzen, vertreibt doch den Trübsinn, den die Pandemie seit nunmehr zwei Jahren verbreitet. Und wenn es offiziell erlaubt ist, warum nicht?