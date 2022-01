PCR-Labore zu 95 Prozent ausgelastet : Jeder dritte PCR-Test ist positiv

Die Labore begrüßen die geplante Priorisierung, denn sie sind mit einer Auslastung von 95 Prozent am Limit. Der Laborverband weist Kritik an den Testkapazitäten zurück: Andere Länder würden nur anders zählen.

Die Labore in Deutschland sind am Limit. In der vergangenen Woche führten sie 2,4 Millionen PCR-Untersuchungen durch. Das sei eine neuer Höchstwert und ein Anstieg um 23 Prozent gegenüber der Vorwoche, erklärte der Verband der Akkreditierten Labore in der Medizin (ALM). Die Auslastung der Labore betrage im Schnitt 95 Prozent und erreiche somit in den meisten Bundesländern die Belastungsgrenze. Inzwischen ist rund jeder dritte PCR-Test positiv (32,6 Prozent). In der Vorwoche war es erst jeder vierte Test (24,9 Prozent).