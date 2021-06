Ansteckendere Variante : Jede zweite Neuinfektion in Deutschland laut RKI mit Delta-Variante

Jede zweite Neuinfektion in Deutschland laut RKI mit Delta-Variante

Berlin Die ansteckendere Delta-Variante greift in Deutschland immer mehr um sich. RKI-Chef Lothar Wieler geht davon aus, dass sich diese Entwicklung in Kürze auch bei den Infektionszahlen niederschlagen wird.

Delta mache mittlerweile einen Anteil von mindestens 35 Prozent an untersuchten Proben aus, sagte Wieler in einer Schalte der Gesundheitsminister von Bund und Ländern, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Zuvor hatten auch mehrere Medien darüber berichtet. Da die Daten bereits einige Tage alt seien, sei der Anteil derzeit tatsächlich sogar auf rund 50 Prozent zu schätzen. Offiziell veröffentlicht das RKI die neuen Angaben zu den Virusvarianten-Anteilen stets am Mittwochabend.