Brasiliens Präsident Bolsonaro : „Ich bin Messias, aber ich vollbringe keine Wunder“

Brasília In Brasilien irrlichtert Präsident Bolsonaro durch die Corona-Pandemie. In der Vergangenheit hatte er das Virus immer wieder verharmlost. Nun irritiert er erneut mit einer Aussage zur Krise. Dabei geben weder die Infektionszahlen noch seine politische Lage Anlass zum Sarkasmus.

Der rechte brasilianische Präsident Jair Bolsonaro sorgt mit Äußerungen in der Corona-Krise erneut für Aufsehen. „Und? Es tut mir leid. Was soll ich tun? Ich bin Messias, aber ich vollbringe keine Wunder“, antwortete er vor der Präsidenten-Residenz in Brasília am Dienstag auf die Frage eines Journalisten zu den neuen, dramatischen Fallzahlen in Brasilien. Er spielte damit auf seinen zweiten Vornamen Messias an.