Interview mit IW-Chef Michael Hüther : „Grundschulen zum 1. Februar wieder öffnen“

Michael Hüther kritisiert die Verlängerung des Lockdowns: Deutschland drohe ein Bildungs-Desaster, das Land hänge Kinder aus bildungsfernen Haushalten ab. Zugleich müssten Pflegeheime besser geschützt werden.

Im Kampf gegen die Pandemie setzt der Staat weiter auf harte Beschränkungen. Darüber sprachen wir mit Michael Hüther, Chef des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), in Köln. Er ist auch im Expertengremium, das Ministerpräsident Armin Laschet berät.

Was halten Sie von der Verlängerung des Lockdowns, obwohl er bislang kaum etwas gebracht hat?

Hüther Bund und Länder haben den Lockdown bundesweit verlängert und verschärft, ohne zu differenzieren. Sie hätte sich längst mehr Informationen beschaffen müssen und können. Die Covid-Ausbrüche finden nicht in Schulen statt, sondern in Pflegeheimen. Hätte man hier konsequenter Personal und Bewohner getestet, hätte man viele Todesfälle vermeiden können. Die Chancen der WarnApp hat man vertan, weil man kein echtes Tracing, also Nachverfolgen der Kontakte, zugelassen hat. Das ist frustrierend.