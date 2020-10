Corona-Ausbruch : Italien verhängt nächtliche Ausgangssperre für Rom und Umgebung

Passanten bei sonnigem Herbstwetter am Kolosseum in Rom. Foto: dpa/Mauro Scrobogna

Rom Wegen der erneuten starken Ausbreitung des Coronavirus greift die italienische Regierung zu harten Maßnahmen. In kurzer Zeit ist bereits die dritte Region von Ausgangssperren zwischen 23 und 5 Uhr betroffen.

In der italienischen Region Lazio, zu der die Hauptstadt Rom gehört, wird eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Das entsprechende Dekret wurde am Mittwochabend von Gesundheitsminister Roberto Speranza und Regionalpräsident Nicola Zingaretti unterzeichnet. Die Ausgangssperre tritt am Freitagabend in Kraft und gilt für 30 Tage. Zwischen 23.00 Uhr und 05.00 Uhr ist das Verlassen des Hauses oder der Wohnung nur in Ausnahmefällen erlaubt.