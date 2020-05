Medienbericht : Italien macht offenbar den Weg für Urlauber aus der EU frei

Rom Neue Pläne der italienischen Regierung für die Lockerung von Corona-Maßnahmen sind auch für Touristen interessant. Ab dem 3. Juni sollen EU-Bürger wieder in das Land einreisen dürfen.

Italien will die Einreise für EU-Bürger in der Corona-Pandemie Medienberichten zufolge ab 3. Juni wieder erlauben. Dann könnten Menschen aus der Europäischen Union und dem Schengen-Raum wieder einreisen - auch ohne danach zwei Wochen in Quarantäne zu gehen, berichteten italienische Medien am Freitagabend unter Berufung auf Regierungskreise.