Dritte Tag in Folge : Wieder mehr als 9000 Corona-Neuinfektionen in Israel

In einer Sporthalle in der israelischen Stadt Ramat Gan testet ein Mitarbeiter des Gesundheitswesens einen potentiellen Corona-Infizierten. Foto: dpa/Oded Balilty

Tel Aviv Trotz hartem Lockdown hat Israel mit 9388 Neuinfektionen den zweithöchsten Wert seit Beginn der Pandemie. Hoffnung gibt dem Land die vor einem Monat angelaufene Impfkampagne.

In Israel sind den dritten Tag in Folge mehr als 9000 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 9388 Fälle gemeldet. Dies ist der zweithöchste Wert seit Beginn der Pandemie. Zum Vergleich: Israel hat etwas mehr als neun Millionen Einwohner, Deutschland etwa neunmal so viele.