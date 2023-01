Lockerung in NRW Isolationspflicht NRW: Zeit zum Lockern

Als am 27. Januar 2020 der erste Corona-Fall in Deutschland nachgewiesen wurde, hat kaum jemand geahnt, wie schlimm die Pandemie werden und wie lange sie dauern wird, wie viele Menschen an oder mit Corona sterben und an Long Covid leiden werden. Und wie lange Schüler, Kita-Kinder, Heimbewohner, Kliniken und Betriebe mit Einschränkungen zurechtkommen müssen. Nun, nach drei Jahren unter dem wechselvollen Corona-Regime ist endlich Entspannung in Sicht.