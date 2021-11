„Es kommt zu keiner Anklage“ : Strafrechtliche Ermittlungen zur Corona-Ausbreitung in Ischgl eingestellt

Strafrechtliche Ermittlungen zur Corona-Ausbreitung in Ischgl eingestellt

DIe strafrechtlichen Ermittlungen zur Corona-Ausbreitung in Ischgl wurden eingestellt. Foto: dpa/Jakob Gruber

Innsbruck Es gebe keine Beweise dafür, dass jemand schuldhaft etwas getan oder unterlassen hätte, das zu einer erhöhten Ansteckungsgefahr führte, hieß es von der Staatsanwaltschaft. Ischgl galt im März 2020 als Corona-Hotspot und wurde unter chaotischen Umständen erst spät unter Quarantäne gestellt.

Die Staatsanwaltschaft hat die strafrechtlichen Ermittlungen zur Corona-Ausbreitung im österreichischen Skiort Ischgl im Frühjahr 2020 eingestellt. „Es kommt zu keiner Anklage“, teilte die Behörde am Mittwoch in Innsbruck mit. Es gebe keine Beweise dafür, „dass jemand schuldhaft etwas getan oder unterlassen hätte, das zu einer Erhöhung der Ansteckungsgefahr geführt hätte“, hieß es in der Begründung. Ischgl galt im März 2020 auch wegen seiner Après-Ski-Szene als ein Hotspot der Verbreitung des Virus. Der Ort sowie das gesamte Paznauntal wurden schließlich unter teils chaotischen Umständen unter Quarantäne gestellt. Im Visier der Ermittlungen standen fünf Amtsträger.