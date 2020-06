Antikörper-Studie : Corona-Ausbruch in Ischgl war größer als bisher bekannt

Corona-Ausbruch in Ischgl war größer als bisher bekannt

Eine geschlossene Apres-Ski-Bar in Ischgl. Archivfoto. Foto: dpa/Jakob Gruber

Innsbruck Im österreichischen Ischgl, dem zeitweiligen europäischen Corona-Hotspot, ist ein großer Teil der Bevölkerung bereits mit dem Coronavirus infiziert gewesen – und vergleichsweise wenige hatten vorher eine Diagnose.

Nach Angaben der Medizinischen Universität Innsbruck haben 42,4 Prozent der in einer umfassenden Studie untersuchten Bürger Antikörper auf das Coronavirus entwickelt. Das sei der weltweit höchste bisher publizierte Wert, sagte die Direktorin des Instituts für Virologie, Dorothee von Laer, am Donnerstag in Innsbruck. Antikörper im Blut gelten als Nachweis für eine durchgemachte Infektion.