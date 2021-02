Corona-Pandemie : Inzidenz in NRW sinkt weiter - Wert unter 60

Foto: dpa-tmn/Zacharie Scheurer Infos So schützen Sie sich vor dem Coronavirus

Düsseldorf Die Corona-Zahlen in Nordrhein-Westfalen sind weiterhin rückläufig. In Nordrhein-Westfalen haben 14 Kreise eine Inzidenz von 50 erreicht, vier davon unterschreiten den Wert von 35. In diesen Kreisen und Städten gibt es die höchsten Sieben-Tage-Inzidenzen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In den letzten sieben Tagen wurden dem Robert-Koch-Institut (RKI) in NRW insgesamt 10.640 neue Fälle gemeldet. Pro 100.000 Einwohner wurden somit in der vergangenen Woche 59,3 Neuinfektionen bekannt. In der Vorwoche wurden noch höhere Zahlen erfasst, damals meldete das RKI 14.944 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen, was einer Inzidenz von 83,3 entspricht. Der Trend in NRW ist somit positiv, die Zahl der Neuinfizierten geht zurück. (Stand: 12. Februar)

Das in NRW am heftigsten betroffene Gebiet ist Hagen. Hier gab es in den letzten sieben Tagen 119,8 bestätigte Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. In Düsseldorf liegt die Inzidenz bei 42,1 und seit zwei Tagen wieder unter dem angestrebten Wert von 50. Köln meldet einen Inzidenzwert von 69,4

IFrame funktioniert in diesem Browser nicht

Wie in Düsseldorf lagen in insgesamt elf Kreisen und Städten in NRW der Wert unter der wichtigen Schwelle von 50. Zielmarke von Bund und Ländern ist eine Inzidenz - also die Zahl der Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen - von höchstens 50. Ab diesem Wert könnten die Gesundheitsämter die Infektionswege besser nachverfolgen. In gleich vier NRW-Kommunen sank der Inzidenzwert sogar unter die wichtige Schwelle von 35. Bund und Länder hatten diese Inzidenz als Grenzwert für künftige Lockerungen etwa im Handel nach dem 7. März festgelegt. Unter den Kreisen hat Münster seit längerem den niedrigsten Wert. Registrierungspflichtiger Inhalt: Warum die Zahlen in den Städten in einem Bundesland so unterschiedlich sein können, lesen Sie hier.

Die Ministerpräsidentenkonferenz hatte im Januar gemeinsam mit Bundeskanzlerin Die weiteren Beschlüsse der Konferenz finden Sie hier im Überblick.

Die zehn Städte und Gemeinden mit den höchsten Werten bei der Sieben-Tage-Inzidenz sehen Sie hier:

Hagen 119,8 Solingen 111,2 Hochsauerlandkreis 91,2 Kreis Mettmann 89,2 Kreis Olpe 85,9 Herne 83,1 Oberbergischer Kreis 77,9 Märkischer Kreis 74,6 Kreis Recklinghausen 72,5 Rhein-Erft-Kreis 72,0

Hinweis: Die hier genannten Zahlen stammen vom Robert-Koch-Institut und sind auch Basis unserer Grafiken. Sie können von den Zahlen der örtlichen Gesundheitsämter abweichen, die sich in einigen unserer Artikel finden. Die Städte und das RKI erheben ihre Werte zu verschiedenen Zeitpunkten. Am Sonntag sind die Fallzahlen meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird.

(siev/th/jco/top/dtm/mba/chal/bsch)