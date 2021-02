Intensivmediziner zuversichtlich : „Können Corona im Herbst im Griff haben“

Berlin Der Präsident der deutschen Intensivmediziner ist zuversichtlich, dass Deutschland die Corona-Pandemie in der zweiten Jahreshälfte unter Kontrolle bekommen kann.

„Wenn sich jetzt alle Menschen bald gut durchimpfen lassen, dann könnte es sein, dass wir Corona Ende des dritten Quartals 2021, also im Herbst, im Griff haben“, sagte Gernot Marx der „Augsburger Allgemeinen“ (Montag). „Aber das setzt wirklich voraus, dass sich so gut wie alle impfen lassen. Sonst entstehen in der Zwischenzeit wieder neue Mutanten.“