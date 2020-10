Intensivmediziner zu Corona-Lage : „Wir sollten wachsam sein, aber nicht panisch“

Berlin Trotz neuer Rekordzahlen bei den Neuinfektionen können die Bundesländer nach Angaben eines Intensivmediziners aktuell genügend Intensivbetten vorhalten. Eine Herangehensweise ohne Panik sei wichtig, jedoch dürfe auch keine „Corona-Müdigkeit“ eintreten.

Mediziner warnen angesichts des aktuellen Infektionsgeschehens und der Lage in deutschen Krankenhäusern vor Panik. „Wir sollten wachsam sein, aber nicht panisch“, sagte Clemens Wendtner, Chefarzt der Infektiologie an der München Klinik Schwabing, während einer Online-Pressekonferenz von Intensivmedizinern am Montag. Grundsätzlich sei die Lage in den deutschen Krankenhäusern bis auf wenige regionale Ausnahmen vergleichsweise ruhig. Trotz neuer Rekordzahlen bei den Neuinfektionen in den vergangenen Tagen könnten die Bundesländer aktuell genügend Intensivbetten vorhalten.