Corona-Politik : Intensive Debatte über Booster-Impfungen – Bund-Länder-Treffen gefordert

Berlin Das Impftempo gegen das Coronavirus in Deutschland reicht derzeit nicht aus, darin sind sich viele in der Politik einig. Im Fokus vor allem: die Auffrischungsimpfungen. Nun fordert der Gesundheitsminister einen Bund-Länder-Gipfel. Rückendeckung bekommt er aus Bayern, doch Ärztevertreter äußern sich kritisch.

Zur Forcierung von Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus dringt der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) auf ein Bund-Länder-Treffen. „Aktuelle Daten aus Israel zeigen, dass das Boostern einen ganz entscheidenden Unterschied macht, um die vierte Welle zu brechen“, sagte Spahn der „Bild am Sonntag“. „Aktuell reicht das Booster-Tempo in Deutschlands Praxen aber nicht. Wir brauchen einen Booster-Gipfel von Bund und Ländern.“

Die Zahl der Geimpften steigt nur noch langsam. Eine Auffrischungsimpfung – die sogenannte Booster-Impfung – gegen die mit der Zeit nachlassende Wirkung des Impfstoffes nehmen viel weniger Menschen wahr, als es könnten. Vor allem Risikogruppen wird die Auffrischung des Impfschutzes empfohlen. Die Politik sucht händeringend Konzepte, mehr Menschen dazu zu bewegen. Die Gesundheitsministerkonferenz tagt ab kommenden Donnerstag in Lindau.

Spahn hatte in den vergangenen Tagen wiederholt für Auffrischungsimpfungen geworben. Seiner Meinung nach sollten die Bundesländer Menschen über 60 Jahren, für die dies empfohlen wird, schriftlich einladen. Das Ministerium betonte am Samstag aber auch, dass grundsätzlich alle Bürger Anspruch auf die „Booster“-Impfung haben. Es bezog sich dabei auf die Impfverordnung.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) forderte einen stärkeren Einsatz von Antikörper-Tests und wie Spahn ebenfalls Booster-Impfungen für alle Altersgruppen. „Die Booster-Impfungen brauchen wir nicht nur für die über 70-Jährigen, sondern für alle“, sagte Söder der „Bild am Sonntag“. Er betonte: „Eine Drittimpfung nach sechs Monaten ist für jeden sinnvoll.“

Die Koalitionsverhandlungen führenden Parteien SPD , Grüne und FDP forderte Söder auf, nicht über die Länder hinweg Entscheidungen in der Corona-Politik zu treffen. „Die Ampel-Parteien müssen sich mit den Ländern beraten“, mahnte er. Die scheidende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) „hätte die Länder nie einfach mit einer Vorgabe überrascht, sondern hätte darüber mit ihnen geredet“, sagte er. „Wir müssen uns auch über die Drittimpfungen unterhalten, über Kontrollen reden und Maßnahmen gegen das Fälschen von Impfausweisen planen.“

Die Kanzlerin hatte sich zuvor beunruhigt gezeigt angesichts der steigenden Corona-Zahlen. Die aktuelle Entwicklung „bereitet mir große Sorgen“, sagte sie der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ und fügte hinzu: „Sie sollte uns allen Sorgen bereiten.“ Derzeit mache sich allerdings „schon wieder eine gewisse Leichtfertigkeit breit“. Merkel beriet am Wochenende beim G20-Gipfel in Rom insbesondere über Impfhilfen für ärmere Länder.

Die Debatte um die Impfskepsis Joshua Kimmich geht derweil ebenfalls weiter. Merkel nahm ihn in Schutz, äußerte aber auch, dass er seine Ablehnung gegenüber der Impfung auch noch einmal überdenken könne. Die neue Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) lud Kimmich zu einem Gespräch ein .

Das RKI meldete am Sonntag einen Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz auf 149,4. Am Vortag hatte sie bei 145,1 gelegen, vor einer Woche bei 106,3. Der Wert gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen an. Binnen 24 Stunden wurden demnach 16.887 Coronavirus-Neuinfektionen sowie 33 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus verzeichnet.