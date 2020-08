Strafbare Handlung : Innenministerium warnt vor Fake-Attesten gegen Maskenpflicht

Berlin/Münster Immer wieder legen Menschen laut Bundespolizei bei Verstößen Online-Atteste zu einer vermeintlichen Befreiung von der Maskenpflicht vor. Ein Arzt aus Münster soll ein Blanko-Attest ins Internet gestellt haben. Aus dem Gesundheitsministerium hieß es dazu: „Wenn das nicht medizinisch indiziert ist, dann ist das schlicht nicht zulässig.“

Nach Bekanntwerden gefälschter Atteste zu einer Befreiung von der Maskenpflicht in NRW appelliert das Bundesinnenministerium an die Einhaltung der Hygienemaßnahme. Es sei unverantwortlich, „mit solchen selbst ausgefüllten Attesten sich davon zu distanzieren und dieser Pflicht nicht nachzukommen“, sagte ein Sprecher am Freitag in Berlin. Aus dem Gesundheitsministerium hieß es zu den falschen Attesten: „Wenn das nicht medizinisch indiziert ist, dann ist das schlicht nicht zulässig.“