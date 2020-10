Infektionszahlen steigen weiter : Belgien führt weitere Corona-Einschränkungen ein

Brüssel Die Coronavirus-Fallzahlen in Belgien steigen seit Wochen stark an. Restaurants, Cafés und Bars sind seit dieser Woche bereits geschlossen. Nun folgen weitere Maßnahmen.

Angesichts dramatisch steigender Corona-Fallzahlen zieht Belgien die Zügel weiter an und führt weitere Einschränkungen ein. So müssen nach einem Beschluss der Regierung vom Freitag alle Freizeitparks zunächst für die kommenden vier Wochen schließen. An kulturellen, religiösen oder anderen Veranstaltungen im Inneren dürfen maximal 40 Personen teilnehmen, solange die Corona-Regeln eingehalten werden. Ist ein Abstand von mindestens eineinhalb Metern garantiert, dürfen es bis zu 200 Personen sein, die jedoch eine Maske tragen müssen.