Verschärftes Infektionsschutzgesetz : Bund plant Ausgangssperren von 21 bis 5 Uhr ab Inzidenz von 100

Berlin Laut mehreren Medienberichten plant die Bundesregierung mit dem neuen Infektionsschutzgesetz deutlich verschärfte Maßnahmen. Konkrete Vorschläge seien bereits an die Fraktionen von Union und SPD übermittelt worden.

Die Pläne für eine stärkere Vereinheitlichung der Corona-Schutzmaßnahmen nehmen Gestalt an. Wie die Sender RTL und NTV am Freitagabend berichteten, hat die Bundesregierung den Fraktionen von Union und SPD bereits konkrete Vorschläge zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes übermittelt. In der so genannten "Formulierungshilfe" sind demnach unter anderem nächtliche Ausgangssperren von 21 bis 5 Uhr in allen Landskreisen und kreisfreien Städten ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 vorgesehen.