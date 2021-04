Covid-19-Opfer verbrennen auf rituellen Scheiterhaufen in Neu Delhi. Die Zahl der Neuinfektionen binnen eines Tages stieg am Sonntag (25.04.2021) in Indien auf einen neuen Höchstwert von fast 350.000, und auch mit 2767 Toten meldeten die Behörden einen neuen traurigen Tageshöchststand.