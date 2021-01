„Das Virus ist klebriger“ : Gefährliche Mutationen auf Weltreise

Eine Medizintechnikerin bereitet im Institut für Infektionskrankheiten des Universitätsklinikums Marseille Proben vor, um sie auf eine hochansteckende Corona-Mutation zu untersuchen. Foto: dpa/Daniel Cole

In vielen Ländern sind bereits Mutationen des Coronavirus nachgewiesen worden. Was wir über ihre Gefährlichkeit wissen und was sie für eine Impfung bedeuten.

Zum Allgemeinwissen virologisch interessierter Leute zählt mittlerweile die Erkenntnis, dass auch Sars-CoV-2 wie alle Viren sein Erbgut etwa im Verlauf einer Pandemie fortwährend ändert. Viele Mutationen bleiben folgenlos, weil sie die Aminosäure-Sequenz der viralen Proteine nicht verändern. Trotzdem ist das Virus bestrebt, sich Überlebensvorteile zu sichern. Das gelingt ihm etwa dadurch, dass es seine Ansteckungsfähigkeit (Virulenz) erhöht. Die muss aber nicht mit schwereren Verläufen verbunden sein, im Gegenteil. Viren, die ihre Wirte komplett vernichten, laufen selbst in ihren Untergang, daran ist auch Sars-CoV-2 nicht interessiert.

Dieser Tage sagte jemand, der Kampf gegen die Pandemie gleiche demjenigen gegen internationale Bösewichte. Dieser Vergleich hinkt. Das Coronavirus ist nicht wie die ‘Ndrangheta in Europa, wie Boko Haram in Afrika und der Ku-Klux-Clan in den USA. Das Virus hat zwar mehrere Stämme, ist aber strukturell trotz zahlloser Mutationen nicht grundlegend umgebaut. Trotzdem sind viele Menschen in Sorge, was die auch geografisch unterschiedlich verorteten Mutationen bedeuten.

Der englische Fall

Kurz vor dem Weihnachtsfest wurde die englische Mutation des Coronavirus mit dem Namen B.1.1.7 zum ersten Mal aktenkundig. Schnell zeigte sich, dass sich das Virus besonders heftig in London und der Grafschaft Kent ausbreitet. Laut Gesundheitsminister Matt Hancock ist diese Variante im Land „außer Kontrolle”. Daten aus England und anderen Ländern, in die es mittlerweile gelangt ist (auch aus Deutschland), zeigen, dass B.1.1.7 um ein Vielfaches ansteckender ist als die ursprüngliche Variante aus Wuhan. In Deutschland gibt es mittlerweile offiziell bekannte 16 Fälle; die Dunkelziffer dürfte höher sein.

Die neue Variante unterscheidet sich in 23 Mutationen vom ursprünglichen Virus. Forscher glauben, dass die Veränderungen dem Erreger das Andocken, Entern und Eintreten in die Wirtszellen erleichtern. Entwickelt haben soll sich B.1.1.7 laut Expertenmeinung in einem Covid-19-Patienten mit schwachem Immunsystem; von ihm sei es auf andere Patientinnen und Patienten übergesprungen. Besorgnis herrscht in Fachkreisen darüber, dass die neue Mutation des Corona-Virus gerade bei jungen Menschen unter 20 Jahren besonders ansteckend ist.

Der Pharmakonzern Pfizer, der gemeinsam mit Biontech einen Impfstoff auf den Weltmärkten hat, gibt allerdings Entwarnung. Er testete die Wirksamkeit seines Impfstoffes auf 16 verschiedene Varianten des mutierten Virus – bei allen schützten die Antikörper vor einem Ausbruch der Krankheit.

Die Variante aus Südafrika

Ähnlich wie England gab auch Südafrika kurz vor Weihnachten die Sequenzierung einer neuen Variante des Coronavirus bekannt: Sie trägt den Namen B.1.351. Sie trägt allerdings eine weitere Mutation in sich: E484K. Auch in der B.1.351-Mutation hat sich das Spike-Protein des Virus chemisch verändert, was dem Erreger das Andocken an menschliche Zellen erleichtern könnte. „Er ist viel klebriger“, sagte der britische Molekular-Onkologe Lawrence Young gegenüber dem “Telegraph".

Seit dem 13. Dezember ist die südafrikanische Variante auch in Deutschland angekommen. Er wurde bei einer Familie entdeckt, die von Südafrika nach Baden-Württemberg einreiste. Das Robert Koch-Institut entdeckte diese neue Virus-Variante auch bei einem Mann aus Bottrop, der sich ebenfalls in Südafrika aufgehalten hatte.

Brasilien meldet B.1.1.33 und B.1.1.28

Auch in Brasilien traten bereits im Jahr 2020 Mutationen des Coronavirus auf. Brasilien wird besonders stark von Sars-CoV-2 heimgesucht, was auch am geringschätzigen Umgang von Präsident Bolsonaro mit der Viruserkrankung liegt. Die brasilianischen Varianten des Virus (offiziell geführt mittlerweile unter den Bezeichnungen B.1.1.33 und B.1.1.28) tragen ebenfalls die Mutation E484K in sich. Wie kam es dazu? Nach ersten Erkenntnissen haben auf natürlichem Weg gebildete Antikörper eine geringere Wirkung auf diese neue Variante des Virus. Im August wurden bekannt, dass sich zwei Frauen nur wenige Monate nach ihrer ersten Covid-19-Erkrankung erneut mit der Krankheit infizierten.

Bei einem Experiment in Italien hatten Forscher im Labor die gleiche genetische Veränderung bei Sars-CoV-2 provozieren können, indem sie das Virus dem Druck von Antikörpern eines von Covid-19 Genesenen ausgesetzt hatten. Nachdem das Virus zunächst zurückgedrängt wurde, mutierte es nach einiger Zeit unter dem Immundruck, um sich dem Zugriff der Antikörper zu entziehen, schreiben die Forscher. Dabei bildete sich nach 73 Tagen unter anderem die E484K-Mutation heraus. Diese Vorgänge sind offenbar in Brasilien und Südafrika parallel abgelaufen. Es könnte damit zusammenhängen, dass in beiden Ländern relativ viele immungeschwächte Patienten leben, die parallel an anderen Infektionskrankheiten litten oder leiden.

In Japan angekommen

Anfang Januar meldete auch Japan eine bisher unbekannte Mutation des Coronavirus. Vier Menschen, die aus dem Amazonasgebiet in Brasilien nach Tokio geflogen waren, trugen sie in sich. Sie gingen noch am Tokioter Flughafen Haneda in Quarantäne. Ein über 40 Jahre alter Mann liege derzeit mit akuten Atemproblemen im Krankenhaus, teilte der Chef der japanischen Gesundheitsbehörde, Takaji Wakita, mit. Zwei weitere Passagiere litten demnach unter leichten Symptomen, eine Person im Teenageralter sei symptomfrei. Bislang gebe es zwar noch keine Hinweise darauf, dass die japanische Mutation ansteckender sei, allerdings weise sie Ähnlichkeiten zu den Varianten in Südafrika und England auf, so Wakita.

Impfung gefährdet?

Manche dieser Mutationen gelten als gefährlich, weil sogenannte neutralisierende Antikörper gegen sie möglicherweise weniger ausrichten können, berichtet die BBC. Das besagt allerdings nichts über die Sicherheit der derzeit angebotenen Impfstoffe. Sie bauen sozusagen einen hohen Zaun aus Stacheldraht zwischen Eindringling und Wirtszelle. Es schwächt den Zaun nicht, dass das Virus nun per Mutation noch besser klettern und am Zaun kleben kann. Pfizer/Biontech hat allerdings unterdessen mitgeteilt, dass es im Falle umfangreicherer Mutationen den Impfstoff relativ leicht anpassen könne.

Überwachung ist wichtig

Sharon Peacock vom Londoner Genomics UK Consortium hat in Großbritannien mittlerweile 70.000 Virusanalysen von Sars-CoV-2 durchgeführt. Sie sagt, vor allem müssten Aminosäuren beobachtet werden, die zu Veränderungen von bestimmten Virus-Proteinen führen. Hier sei vor allem das Spike-Protein des Virus wichtig, mit dem es sich an die Wirtszelle anheftet.

Eine solche Vielzahl von Genom-Sequenzierungen hat es in Deutschland bislang nicht gegeben, was Experten wie der Düsseldorfer Virologie-Professor Jörg Timm beklagen. Nur durch regelmäßiges Sequenzieren sei es möglich, Entwicklungs- und Abstammungslinien zu rekonstruieren. Timm: „Wir haben es in Deutschland bisher verpasst, eine systematische Überwachung für zirkulierende Sars-CoV-2-Varianten aufzubauen. Es gibt Bemühungen aus einzelnen Laboren unter anderem bei uns in Düsseldorf, aber es fehlen eine klare Struktur und vor allem die finanziellen Mittel für eine bundesweite Untersuchung von Virusvarianten.“ In Düsseldorf werden pro Woche aus 20 bis 30 Proben Erbgutsequenzen entziffert.

Eine deutlich stärker geförderte „Echtzeit“-Überwachung auf der Basis moderner Sequenzierungstechnik habe enorme Vorteile. Timm: „Sie gewährt eine schnellere Erkennung und Isolierung von Infektionsclustern, was für die Kontaktverfolgung wichtig ist. Durch den Vergleich von Virussequenzen könnten wir Verbindungen zwischen Infektionen herstellen und das Infektionsgeschehen in Schulen, Kitas und Restaurants besser einschätzen. Und schließlich könnten wir Interventionen zur Unterbrechung viraler Infektionsketten besser bewerten.“