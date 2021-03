Kommentar zum Verteilungskampf : In der Impfkrise zeigt sich der Charakter

In der Impfkrise zeigt sich der Charakter

Prominente, die sich vordrängeln. EU-Staaten, die Nachschlag von der EU zulasten anderer fordern: Der Kampf um das knappe Gut Impfstoff ist voll entbrannt. Und wie in jeder Krise zeigt sich auch hier der wahre Charakter von Menschen.

In Essen soll ein Arzt heimlich Verwandte geimpft haben. Der Chef des Duisburger Hafens drängelte sich offenbar ebenfalls vor. In der Krise zeigt sich der wahre Charakter eines Menschen. Für die Betroffenen wird das Konsequenzen haben – standesrechtliche für die Ärzte und mindestens Ansehensverlust für die Vordrängler, wenn sie Alten, Kranken oder Betreuern Impfstoff weggenommen haben. Nicht umsonst hat der Staat mit großen Aufwand eine Priorisierung erstellt, um den Mangel an Impfstoff wenigstens fair zu verwalten.