Über 70-Jährige sollen sich jahrgangsweise anmelden : Impfzentren sollen ab März auch vormittags öffnen

Düsseldorf Das Land überarbeitet nun doch sein Terminmanagement, das für so viel Frust gesorgt hat. Die über 70-jährigen sollen jahrgangsweise kommen, um einen neuen Ansturm zu vermeiden. Der Impfstoff ist weiter knapp. Doch Wesel bestellt Impfdosen ab.

(anh/her/maxi) Noch immer warten die über 70-Jährigen darauf, dass sie einen Termin in einem der 53 NRW-Impfzentrum vereinbaren können. Doch klar ist: Das Terminvergabe-Chaos, das die über 80-Jährigen erleben mussten, soll sich nicht wiederholen. Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) kündigte eine Überarbeitung des Termin-Managements an. „Irgendwann werden wir bei den 79-Jährigen, den 78-Jährigen sein. Das wird dann jahrgangsweise laufen, damit wir nicht wieder eine so große Menge haben“, sagte Laschet. Alternativ seien auch zwei Jahrgänge denkbar. Details werde Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) erläutern, wenn es so weit sei. Kurz nach Beginn der Terminvergabe hatte Laschet noch von einem gelungenen Start gesprochen. Das war schon damals eine Fehleinschätzung, wie der Zusammenbruch der Website, Download-Probleme und die Verzweiflung vieler Menschen zeigten.

An den Impfzentren liegt es nicht. Sie haben derzeit in der Regel nur nachmittags geöffnet. Das aber soll sich bald ändern. Mit dem Beginn der Zweitimpfungen, ab etwa März, sollen die Impfzentren auch vormittags öffnen, erklärte die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein (KV). Dann können die Impfzentren von 8 bis 20 Uhr an sieben Tagen in der Woche öffnen. Das anhaltende Problem ist der Mangel an Biontech-Impfstoff. Umso ärgerlicher ist es, wenn Bürger Termine nicht wahrnehmen. Laut KV werden zwei Prozent der Biontech-Termine nicht angetreten, aber mehr als drei Prozent der Astrazeneca-Termine. Die Zahl könnte auch noch höher liegen, weil die KV nicht alle Absagen bei Astrazeneca kennt. Der britische Impfstoff hat Imageprobleme.