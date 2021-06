Gesundheitsminister Laumann : Impfzentren in dieser Form noch bis Ende September

Düsseldorf Die Impfungen schreiten weiter voran und die Infektionszahlen sind gering. Daher plant Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann ein baldiges Ende der Impfzentren in NRW.

Die Impfzentren in der jetzigen Form werden nach Einschätzung von Karl-Josef Laumann (CDU) nur noch bis Ende September gebraucht. Das sagte der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister am Mittwoch im Gesundheitsausschuss des Landtags. Für die Zeit danach sollen die Kreise und kreisfreien Städte in NRW Strukturen aufbauen, um neben den Haus- und Betriebsärzten impfen zu können. so sollen zum Beispiel Koordinationsstellen die Bestellung von Impfdosen übernehmen.