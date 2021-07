Neue Regeln : Impfungen bringen in Frankreich viele Erleichterungen mit sich

Impfungen bringen in Frankreich viele Erleichterungen mit sich

Die Impfung in Frankreich bringt einige neue Regelungen. Foto: dpa/Santiago Armas

Paris In Frankreich gilt seit kurzem eine Impfpflicht für Gesundheitspersonal. Auch sonst kommt es im Nachbarstaat zu einigen Änderungen im Alltag und für Einreisende.

In Frankreich steigen die Corona-Infektionszahlen angesichts der Delta-Variante wieder schnell an. Um einen erneuten Lockdown zu vermeiden, setzt die Regierung nun auf die Impfung, was auch im täglichen Leben einige Veränderungen mit sich bringt.