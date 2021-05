Corona-Impfung für Kinder : Auf der Suche nach der perfekten Dosis

Wenn das Zulassungsverfahren zügig verläuft, könnte ein erster Corona-Impfstoff für Kinder ab zwölf Jahren schon im Sommer verimpft werden. Foto: dpa/Ole Spata

Mehrere Hersteller arbeiten mit Hochdruck an einem Covid-19-Impfstoff für Kinder. Die Test- und Prüfverfahren sind hier kompliziert, denn die Kleinen reagieren anders als Erwachsene. Fragen und Antworten.

Von Regina Hartleb Redakteurin für Kultur und Wissen

Wer arbeitet derzeit an Corona-Impfstoffen für Kinder?

Bisher gibt es nur einen Impfstoff, der für Jugendliche ab 16 Jahren zugelassen ist: Comirnaty von Biontech/Pfizer. Das Unternehmen hat nun als erster Hersteller bei der europäischen Arzneimittelagentur EMA einen Antrag auf Zulassung für eine Covid-19-Vakzine für Kinder ab zwölf Jahren eingereicht. Parallel dazu forscht Biontech an einer Vakzine für Kinder ab sechs Monaten.

Info Enge Prüfungen auch nach der Zulassung Zulassung Europaweite Zulassungen für Impfstoffe koordiniert die europäische Arzneimittelagentur EMA (European Medicines Agency). In Deutschland ist das Paul Ehrlich Institut (PEI) der „TüV“ für Impfstoffe. Alle hierzulande eingesetzten Vakzinen müssen dort zugelassen sein. Kontrolle Impfstoffe sind biologische Arzneimittel, da sie aus lebendem Material hergestellt werden oder dies enthalten. Daher gibt es strenge Kontrollvorschriften auch nach der Zulassung einer Vakzine. So müssen Hersteller und auch das PEI laufend sowohl die Schritte der Herstellung, Bestandteile und auch fertige Impfstoff-Chargen kontrollieren.

„KidCove“ heißt die Studie des Unternehmens Moderna. Es untersucht an über 6750 Kindern zwischen sechs Monaten und elf Jahren die Wirksamkeit seines Impfstoffes. Mitte März hat die klinische Phase 2/3 der Studie in den USA und Kanada begonnen.

Astrazeneca und die Universität Oxford haben im Februar erklärt, dass sie ihren Impfstoff an 300 britischen Kindern im Alter von sechs bis 17 Jahren testen wollen. Johnson & Johnson testet bereits seit August 2020 Teilnehmer ab zwölf Jahren.

Das Tübinger Unternehmen Curevac hat angekündigt, ab Ende April 2021 rund 40 Jugendliche im Alter von zwölf bis 17 Jahren in eine laufende Phase-2a-Studie in Peru und Panama einzubeziehen. Gedacht ist das laut Unternehmen als erster Teil einer breiter angelegten Studie in dieser Altersgruppe.

Warum muss man Kinder überhaupt gegen Covid-19 impfen?

Gerade jüngere Kinder erkranken in der Regel nicht schwer an Corona und gelten auch nicht als massive Verteiler („Superspreader“) von Sars-CoV-2. Aber Kinder können das Virus und mögliche Mutationen weiter verbreiten, auch wenn sie selbst nicht ernsthaft erkranken. Daher wäre eine Impfung der Jüngeren auch im Sinne der gewünschten Herdenimmunität wichtig. Hierfür ist generell eine Durchimpfung der Bevölkerung von rund 60 bis 80 Prozent wünschenswert. Bei Covid-19 gehen manche Mediziner und Virologen sogar von einer noch höheren Schwelle aus: Denn die rund zwölf bis 14 Millionen Kinder- und Jugendliche in Deutschland machen rund 15 Prozent der Bevölkerung aus. Sie alle können sich infizieren und das Virus weitertragen, solange sie nicht geimpft sind. Somit wäre bei Erwachsenen eine weitaus höhere Impfquote von rund 90 Prozent wünschenswert, um Herdenimmunität zu erreichen.

Wie führt man klinische Studien bei Kindern durch?

Der Grundansatz ist der ähnlich wie bei Studien für Erwachsene: In der Regel testen die Hersteller zunächst, welche Dosierung optimal scheint. Kinder und Jugendliche teilen sie dazu verschiedene Altersgruppen ein. Sie beginnen normalerweise an der oberen Altersgrenze der Testgruppe und arbeiten sich dann zu den Jüngeren vor. Ziel ist es, die Dosis zu finden, mit der eine messbare Aktivierung der Immunabwehr bei möglichst geringen Nebenwirkungen erreichbar ist. Ist dieser ideale Mittelweg für eine Altersgruppe gefunden, wird eine größere Probandenanzahl damit geimpft. Parallel dazu bekommt eine Kontrollgruppe Placebos. Dann werden alle Studienteilnehmer für Wochen und Monate beobachtet und medizinisch begleitet. Wirkung und Nebenwirkung der Vakzine werden genau dokumentiert.

Reagieren Kinder anders auf Impfstoffe als Erwachsene?

Ja. Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, die Dosierung eines Impfstoffes ist daher nicht einfach linear herunterrechenbar. Außerdem ist das Immunsystem von Kindern noch nicht so oft mit fremden Erregern in Kontakt gekommen, wie dies bei Älteren der Fall ist. Sie neigen daher eher zu überschießenden Immunantworten. Erste Studienergebnisse mit dem Biontech-Impfstoff zeigten, dass Zwölf- bis 15-Jährige nach zwei normalen Dosen ein wesentlich höheres Level neutralisierender Antikörper entwickelten als 16- bis 25-Jährige, berichtet das Online-Magazin spektrum.de.

Wie ist die Wirkung eines Impfstoffs messbar?