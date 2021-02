Gespaltene Meinungen : Impfung des Augsburger Bischofs stößt auf Kritik und Verständnis

Augsburg Bertram Meier hat sich als bisher einziger Diözesanbischof in Deutschland schon eine Impfung zum Schutz vor Covid-19 geben lassen. Es folgten Aufschrei, Zuspruch, Entschuldigung. Und dann kursiert noch ein Gerücht.

Das „zeugt nicht von politischem Instinkt und Fingerspitzengefühl“, urteilte die „Augsburger Allgemeine“. Die „Nürnberger Nachrichten“ schimpften über „ein wirklich mieses Verhalten“. Und Ludwig Hartmann, Grünen-Fraktionschef im bayerischen Landtag, geißelte eine „nicht tragbare Ich-zuerst-Mentalität“. Es geht um die vorzeitige Corona-Impfung des Augsburger Bischofs Bertram Meier. Vergangene Woche enthüllte die Heimatzeitung des Hirten, dieser und sein Generalvikar Harald Heinrich hätten am 6. Februar schon ihre zweite Spritze zum Schutz vor Covid-19 erhalten - obwohl der 60- und der 53-Jährige zu keiner priorisierten Gruppe zählten.

Das Bistum bestätigte, Meier und Heinrich hätten sich in einem örtlichen Caritas-Seniorenheim immunisieren lassen. Zur Erklärung hieß es, bei der ersten Impfung im Januar sei kurzfristig überzähliger Impfstoff vorhanden gewesen; im Februar hätten die Geistlichen dann eine zweite Vakzination bekommen, da diese für einen vollständigen Impfschutz nötig sei. Meier und Heinrich seien regelmäßig als Seelsorger in Pflegeeinrichtungen, um Messen zu feiern oder Krankensalbungen zu spenden. Sie seien als "Personal" anzusehen.

Außer dieser Rechtfertigung war auch bischöfliches Bedauern zu vernehmen: „Dass meine Impfung in der Öffentlichkeit für Missverständnisse gesorgt hat, tut mir leid“, teilte Meier mit. Aber nach der Impfung „gedrängelt“ habe er sich nicht, wies er einen Vorwurf Ludwig Hartmanns zurück. Vielmehr sei zu bedenken: „Die kranken und alten Menschen in den Heimen brauchen Zuwendung und menschliche Nähe. Wer besucht sie denn noch? Sie brauchen aber auch die größtmögliche Sicherheit, dass ihnen niemand die Viren ins Zimmer bringt.“

Danach wurde es zunächst still um Augsburgs Bischof. Sein neuer Video-Blog, von dem am Freitag die sechste Folge hätte laufen sollen, fiel ersatz- und kommentarlos aus. Pikant: In Folge fünf sprach Meier noch vom „Zoff um den Stoff“ - es ging um Gezänk um die Impfversorgung und das pandemiebedingte Auseinanderdriften der Gesellschaft, ausgerechnet.