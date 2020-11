Impfstrategie der Landesregierung : Die Landesregierung muss die bestmögliche Impf-Vorbereitung schaffen

Meinung Düsseldorf NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hat die Corona-Impfung der Bevölkerung als „Mammutaufgabe“ bezeichnet. Er hat Recht. Wenn die Aufgabe gelingt, würden in erster Linie die Menschen in NRW profitieren – aber auch der Minister selbst.

JeKostenpflichtiger Inhalt mehr Details der Impfstrategie bekannt werden, desto mehr versteht man, wie groß die „Manschetten“ sein müssen, die der Minister und alle Beteiligten haben. Es müssen ausreichend große Räume her, die Platz für Anmeldung, Wartebereich, eine oder je nach Gebietsgröße mehrere Impfstraßen, einen Nachbeobachtungsraum, Lagerräume, Technik, Verwaltungsbereiche und Sozialräume für das Personal bieten. Hinzu kommt die Erfordernis von An- und Abfahrmöglichkeiten, ausreichend Parkplätzen, einem behindertengerechten Zugang, eine gute Lage. Sicherheitskräfte müssen organisiert werden, um den reibungslosen Ablauf zu gewährleisten und das knappe Gut Impfstoff zu schützen. Die Logistik der Impfstoffverteilung muss genauso organisiert sein wie die Aufsicht darüber, dass die Menschen in der richtigen Reihenfolge den Impfstoff bekommen. Und nicht zuletzt muss das Impfbesteck in ausreichender Menge und Qualität zur Verfügung stehen.