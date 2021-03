Impfstoffbeauftragter Christoph Krupp: : Ab 2022 soll sich Deutschland selbst mit Impfstoffen versorgen können

Impstoffproduktion der Bayer AG in Wuppertal - der Impfstoffbeauftragte Christoph Krupp will erreichen, dass sich Europa künftig rascher mit Wirkstoffen selbst versorgen kann. Foto: dpa/Michael Rennertz

Berlin Neue Maßnahmen zur Vermeidung von Lieferschwierigkeiten sollen schon im zweiten Quartal die Verteilung von Corona-Impfstoffen sichern. Künftig soll zudem Europa in drei Monaten einen neuen Wirkstoff für alle Bürgerinnen und Bürger herstellen können.

Die Bundesregierung strebt für das nächste Jahr an, dass sich Deutschland selbst mit Impfstoff versorgen kann. Von 2022 an solle „eine sichere Versorgung Deutschlands über eigene Produktionskapazitäten gewährleistet“ sein, sagte der Impfstoffbeauftragte der Regierung, Christoph Krupp (SPD), den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Dafür werde eine „Taskforce bis Mai ein Konzept zu Produktionskapazitäten in Deutschland ab 2022 erstellen“. Das Ziel sei, die Produktion von Impfstoffen auszubauen und langfristig zu sichern.