Impfstoff-Verträge : Pfizer lieferte laut EU-Insidern bislang 10 Millionen Impfstoff-Dosen zu wenig

Brüssel Insidern aus EU-Kreisen zufolge stehen noch immer Impfstoff-Lieferungen von Pfizer/Biontech aus, die bereits im Dezember fällig gewesen wären. Den Angaben zufolge ist die Liefermenge diese Woche gestiegen. Weder Pfizer noch die EU-Kommission äußerten sich dazu.

Der Covid-19-Impfstoff von Biontech und Pfizer hatte am 21. Dezember eine bedingte Marktzulassung in der EU erhalten. Am Folgetag teilte Biontech mit, die Unternehmen würden bis Ende des Monats 12,5 Millionen Dosen für die EU liefern. Aus den EU-Kreisen verlautete, es sei jedoch nur ein Teil rechtzeitig verschickt worden. Dagegen sagte die mit dem Vorgang vertraute Person, die Menge gehöre vielmehr zu den für das erste Quartal 2021 vereinbarten Lieferungen. Eine Erklärung für die unterschiedlichen Zeitpläne gab es zunächst nicht.

Einer der EU-Vertreter erklärte, die beiden Unternehmen hätten eine Nachlieferung der fehlenden Dosen bis Ende März zugesagt. Wie aus den europäischen Kreisen verlautete, hatte Pfizer sich verpflichtet, ab Anfang Januar 3,5 Millionen Dosen pro Woche zu liefern. Nun sei in dieser Woche die Menge auf 4,8 Millionen Dosen gestiegen, sagte einer an den Verhandlungen beteiligter EU-Vertreter. In der kommenden und der ersten Märzwoche seien dann je fünf Millionen Dosen vorgesehen, hieß es in den EU-Kreisen weiter.