Kommentar zur Impfstoff-Krise : Impfstoff-Freigabe statt Impfbeauftragtem

Die Einführung eines Impf-Beauftragten ist ein Akt der Hilflosigkeit. Dabei braucht die Impfkampagne gerade jetzt Schwung. Der mit Imageproblemen kämpfende Astrazeneca-Impfstoff sollte freigegeben werden für die, die keine Bedenken haben.

Das zeigt sich schon daran, dass der dafür ausgeguckte Christoph Krupp nicht etwa ein in der Pharmabranche vernetztes Schwergewicht ist, sondern der Chef einer braven Immobilienbehörde. Weggefährte von Olaf Scholz zu sein, kann kaum als einschlägige Qualifikation gelten. Dass der Beauftragte beim Bundeswirtschaftsministerium angesiedelt ist, ist keine Beruhigung. Das Haus schafft es nicht einmal, für eine schnelle Auszahlung der Hilfsgelder an Firmen in Not zu sorgen.