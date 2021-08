Medienbericht : NRW hat 2,3 Millionen ungenutzte Impfdosen auf Lager

Düsseldorf Einem Medienbericht zufolge hat das NRW-Gesundheitsministerium eine Bestandsaufnahme im Impfstoff-Lager gemacht. Dabei macht sich das nachlassende Interesse an der Impfung bemerkbar.

Im nordrhein-westfälischen Zentrallager für die Corona-Impfstoffe liegen 2.308.780 Impfdosen, für die es in NRW aktuell keine Interessenten gibt. Das hat am Montag eine Inventur im Auftrag des Landesgesundheitsministeriums ergeben, wie das in Bielefeld erscheinende Westfalen-Blatt berichtet.