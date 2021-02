Impfzentren nehmen Betrieb auf : Checkliste zum Impfstart: Was es zu beachten gibt

Checkliste zum Impfstart: Was es zu beachten gibt

Düsseldorf Wenn am Montag die Impfungen für die über 80-Jährigen beginnen, ist es für den reibungslosen Ablauf wichtig, dass die zu Impfenden ein paar Dinge beachten und die richtigen Unterlagen dabei haben. Eine Checkliste.

Die Termine sind minutenscharf vergeben, und es war bekanntlich nicht einfach sie zu bekommen: Damit die Impfprozedur in den kommunalen Impfzentren ohne Verzögerungen abläuft, bitten die zuständigen Ärzte-Teams dringend darum, ein paar Dinge zu beachten, die notwendigen Unterlagen bereitzuhalten und sich – eine Kleinigkeit, aber nicht unwichtig – so zu kleiden, dass man den Oberarm für die Impfspritze problemlos freilegen kann.

Im Rahmen der Terminanmeldung hat man entweder per Post oder über einen Ausdruck per Internetlink seine persönlichen Impfunterlagen zugewiesen bekommen. Es handelt sich dabei um die Terminbestätigung, ein dreiseitiges Aufklärungsmerkblatt und eine zweiseitige „Anamnese Einwilligung“. Für einen reibungslosen Ablauf sollte man zum einen die Terminbestätigung, zum anderen die anderen Bögen in zweifacher Ausfertigung ausgefüllt und unterschrieben mit sich führen. Doppelt deswegen, weil man je einen Bogen mit Unterschriften der Ärzte wieder mit nach Hause nehmen kann.