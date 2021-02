Patientenschützer besorgt : Impfschutz in Pflegeheimen noch löchrig

Impfschutz in Pflegeheimen noch löchrig

In den Pflegeheimen werden die Bewohner von mobilen Impfteams geimpft. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Dortmund Bei den pflegebedürftigen Bewohnern von Pflegeheimen ist der Schutz nicht ausreichend, warnt die Deutsche Stiftung Patientenschutz und fordert Nachbesserungen.

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz warnt vor einem mangelnden Impfschutz in Pflegeheimen. Zwar habe bereits die Hälfte der rund 910.000 Pflegeheimbewohner eine zweite Impfdosis erhalten, sagte Stiftungsvorstand Eugen Brysch. Doch 200.000 Pflegeheimbewohner seien bisher noch nicht geimpft. Außerdem würden kontinuierlich neue Pflegebedürftige einziehen, die oft noch gar kein Impfangebot erhalten hätten. „Damit wird klar, mit den jetzt zwei aufsuchenden Impfterminen ist es noch lange nicht getan“, mahnte Brysch. Daher seien in diesem Jahr monatliche Einsätze von mobilen Teams in den 12.000 Einrichtungen nötig.