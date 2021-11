Impfquote : RKI-Chef Wieler kritisiert Ärztevertretung - nationale Kraftanstrengung nötig

Berlin Angesichts rasant steigender Inzidenzzahlen hat RKI-Präsident Lothar Wieler zu einer "nationalen Kraftanstrengung" aufgerufen, um möglichst alle zu impfen. Standesrecht solle dem nicht im Wege stehen.

Impfstoff sei genug vorhanden, sagte der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler , im Interview der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA). Allerdings scheitere das "nicht zuletzt an der Vertretung der Ärzte und Ärztinnen", so der RKI-Chef.

"Sie will nicht, dass Apotheker oder zum Beispiel Tierärzte oder Pensionäre impfen, und beruft sich auf das Standes- und Haftungsrecht", beklagte er. "Auch wenn es vermutlich rechtliche und organisatorische Hindernisse geben würde: In der derzeit herrschenden Notlage finde ich schon bemerkenswert, dass bestimmte Interessengruppen das Eigeninteresse offenbar über das Gemeinwohl stellen", so der RKI-Chef.