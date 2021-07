Impfquote in Deutschland : Fast die Hälfte der Bevölkerung voll gegen Corona geimpft

Impfquote in Deutschland

Die Impfkampagne in Deutschland kommt inzwischen langsamer voran als noch vor einigen Wochen. Foto: bauch, jana (jaba)

Fast die Hälfte der Menschen in Deutschland wurde vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) am Montag (Stand 9.45 Uhr) sind inzwischen 49,4 Prozent der Gesamtbevölkerung voll geimpft. Das sind rund 41,1 Millionen Menschen. 50,6 Millionen - 60,9 Prozent - haben mindestens eine Impfdosis erhalten. Laut RKI wurden am Sonntag 119.376 Impfungen verabreicht.