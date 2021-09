Corona-Maßnahmen : USA weiten Regelungen zur Impfpflicht für Arbeitnehmer deutlich aus

US-Präsident Joe Biden spricht in Washington über neue Anordnungen zur Impfpflicht. Foto: dpa/Andrew Harnik

Washington „Unsere Geduld geht zu Ende“, sagt US-Präsident Biden. Wer sich nicht impfen lasse, schade der Nation. Sein Aktionsplan greift vor allem in die Arbeitswelt ein. Mehr als 100 Millionen Menschen sind davon betroffen.

US-Präsident Joe Biden will die in seinem Land mit der Delta-Variante wieder aufgeflammte Corona-Pandemie mit weitreichenden Maßnahmen in der Arbeitswelt eindämmen. Die Neuerungen erläuterte zunächst die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki. Von den Maßnahmen sind demnach mehr als 100 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner betroffen.