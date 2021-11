Steigenede Corona-Zahlen : Hausärzte in NRW fordern Impfpflicht

Die Impfquote ist zu gering. Foto: dpa/Matthias Bein

Düsseldorf In Nordrhein-Westfalen gibt es lediglich noch 238 freie Intensivbetten für Covid-Patienten. Die Kanzlerin ist alarmiert. Rufe nach einer Impfpflicht werden lauter. Experten werben für Moderna als gleichwertige Alternative zu Biontech.

Von Antje Höning und Jörg Isringhaus

Die Lage auf den Intensivstationen spitzt sich bundesweit zu. Dort liegen derzeit 3845 Covid-Patienten; 51 Prozent davon werden invasiv beatmet, wie Gernot Marx, der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), sagte. Alleine im Verlauf der vergangenen Woche kamen 1887 Covid-Patienten auf Intensivstationen, 689 starben. In ganz Nordrhein-Westfalen sind demnach nur noch 238 Covid-Intensivbetten frei, 552 Covid-Patienten liegen auf einer Intensivstation, mehr als die Hälfte muss beatmet werden. „Wenn wir weiter einen derart unbegrenzten Anstieg erleben, wird das in vielen Kliniken zu Überlastungen führen“, sagte Marx. Er appellierte an die Regierung, für die Ministerpräsidentenkonferenz am 9. Dezember zusätzliche Maßnahmen vorzubereiten.

„Wir haben eine Lage, die alles übertreffen wird, was wir bisher hatten“, sagte Kanzlerin Angela Merkel im CDU-Vorstand. Sie verwies darauf, dass sich die Fallzahlen alle zwölf Tage verdoppelten. Die Intensivmediziner gehen davon aus, dass nun vermehrt Operationen abgesagt werden. Am Ende dieses Winters werde jeder in Deutschland entweder „geimpft, genesen oder gestorben“ sein, warnte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU).

Nun wächst der Druck auf die Politik, eine Impfpflicht einzuführen. „In der jetzigen Situation wäre eine Impfpflicht sinnvoll. Außerdem muss jetzt die 2G-Regel konsequent umgesetzt werden“, forderte Oliver Funken, Chef des Hausärzteverbands Nordrhein.

Der Verband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) fordert eine Impfpflicht für alle Erwachsenen: „Kinder haben unter den Lockdown-Maßnahmen mehr gelitten als andere. Viele haben psychosoziale Störungen entwickelt, Adipositas, Spielsucht und Lernrückstände. Das können wir nicht länger hinnehmen, wenn wir nicht eine ganze Generation verlieren wollen“, warnte Thomas Fischbach, Kinderarzt aus Solingen und BVKJ-Chef.

Auch CSU-Chef Markus Söder und SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sprachen sich nun für eine Impfpflicht aus. Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Nordrhein hingegen winkt ab: „Wir gehen davon aus, dass Menschen, die sich partout nicht impfen lassen möchten, keine Praxis oder Impfstelle aufsuchen werden.“

Die Kinderärzte fordern Spahn zugleich auf, die Rationierung des Biontech-Impfstoffs zu stoppen, weil Kinder nur damit geimpft werden dürfen. Auch die Hausärzte kritisieren Spahn: „Die Rationierung auf 30 Dosen Biontech pro Woche für jede Praxis ist untragbar. Das schafft eine Praxis nebenbei an einem Nachmittag“, sagte Funken. Die kurzfristige Beschränkung wirke wie eine Vollbremsung. Die Praxen müssten viele Termine umplanen und Zeit in die Beratung stecken, die beim Impfen fehle. „So fährt die Politik die Impfkampagne an die Wand. Es darf keine Alleingänge mehr von Noch-Minister Spahn geben“, so Funken.

Die Rationierung von Biontech wird in NRW bald zu spüren sein: „Bereits ab der Woche vom 29. November wird weniger Impfstoff von Biontech ausgeliefert als bisher geplant“, erklärte die KV. Thomas Preis, Chef des Apothekerverbands Nordrhein, mahnte die Ärzte, nun für Moderna zu werben: „Es ist jetzt wichtig, dass Arztpraxen und Apotheken ihr Wissen vermitteln, dass beide Impfstoffe gleichwertig sind.“ Moderna sei genauso wirksam wie Biontech und sogar einfacher im Handling, da der US-Impfstoff im Gegensatz zu Biontech schon impffertig in den Praxen ankomme. Und Moderna ist nicht knapp: „Der Impfstoff kann ohne Mengenbegrenzung geordert werden“, so die KV. Am späten Montagabend wurde dann bekannt, dass die Liefermenge für Biontech erhöht wird. Praxen können nun in der kommenden Woche 48 statt lediglich 30 Dosen Biontech bestellen. Preis begrüßte diese Entscheidung.