„Bewältigung einer schweren Krise“ : Deutscher Ethikrat empfiehlt allgemeine Corona-Impfpflicht

Berlin Freiheit, Solidarität, Selbstbestimmung: Ethische Grundsätze und rechtliche Bedenken sind in die Entscheidung des Deutschen Ethikrats eingeflossen, sich für eine allgemeine Impfpflicht auszusprechen – mit Abstufungen.

Der Deutsche Ethikrat ist für die Einführung einer allgemeinen Corona-Impfpflicht. Wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Stellungnahme des Gremiums hervorgeht, sprechen sich 20 von 24 Mitgliedern für die Ausweitung der bereits beschlossenen Impfpflicht in Einrichtungen mit besonders von Covid-19 gefährdeten Menschen aus, allerdings in zwei abgestuften Varianten. Einen mit körperlicher Gewalt verbundenen Impfzwang lehnt der Ethikrat ab. Gleichzeitig empfehlen die Experten zur Umsetzung einer Impfpflicht die Einführung eines nationalen Impfregisters sowie viele niedrigschwellige Impfangebote.