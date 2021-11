Corona-Schutzmaßnahmen : Warum jetzt Impfpflicht – wenn Masken sofort helfen

„Maskenpflicht“ steht auf einem Schild an einem Verkaufsstand auf dem Weihnachtsmarkt in Frankfurt (Symbolbild). Foto: dpa/Boris Roessler

Meinung Berlin Die Debatte um die Impfpflicht hat ihren Höhepunkt erreicht. Zur Unzeit. Denn andere Maßnahmen würden jetzt viel schneller helfen. Warum die Diskussion von den wahren Problemen ablenkt.

Warum geht es nicht eine Nummer kleiner. Die Einführung einer Impfpflicht – ungeachtet aller Probleme, die damit verbunden sind – verhindert den scharfen aktuellen Anstieg der Infektionszahlen nicht. Selbst wenn sich jetzt mehr Menschen impfen lassen, allein weil sie einen künftigen Zwang vermuten, sind sie erst in zwei Monaten immunisiert. Die Impfzentren sind geschlossen, Betriebs- und Hausärzte kommen schon jetzt mit den Booster-Impfungen nicht nach. Sollten in großem Umfang Erst-Impflinge hinzu kommen, wären sie völlig überlastet. Und es würde auch einige Zeit dauern, bis alternative Impfstellen geschaffen werden.

Man mag es wenden und drehen, wie man will. Eine Impfpflicht kann die fünfte Welle verhindern. Für das laufende Geschäft ist sie völlig wirkungslos. Das muss nicht gegen eine Impfpflicht per se sprechen. Aber statt sich die Köpfe über einen Zwang heiß zu reden, sollten die Politiker besser rasch und pragmatisch handeln. Denn bestimmte Maßnahmen wirken sofort und können sogar direkt die explosionsartige Verbreitung des Virus dämpfen.

Zunächst ist die Maskenpflicht zu nennen. Einige Städte wie Duisburg tun es bereits. Dort gilt wieder die Vorschrift, in der Innenstadt einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Man könnte sogar eine FFP2-Maske vorschreiben, die besonders gut gegen die Übertragung des Virus in der kalten Jahreszeit hilft. Vom Beispiel Duisburg könnten andere Großstädte, aber auch mittelgroße Zentren lernen. Auf Weihnachtsmärkten könnte eine generelle Maskenpflicht gelten, ebenso wie bei Großveranstaltungen, Konzerten und anderen Events.

Sodann ist zu prüfen, ob bei einer bestimmten Inzidenz oder Hospitalisierungsrate (die die Einweisungen in Kliniken misst) Veranstaltungen mit mehr als 10.000 Menschen untersagt werden sollen. Gerade bei Großereignissen ist die Gefahr der Ansteckung besonders groß, der 11.11. in Köln lässt grüßen. Auch Diskotheken und Clubs sind derzeit nicht unbedingt empfehlenswert, da dort Impfdurchbrüche großen Schaden anrichten könnten. Wenn Schnelltests bei Geimpften eine Infektion nicht mehr unbedingt zuverlässig anzeigen, hilft da auch die 2G-Plus-Regel (nur getestete Menschen mit vollständigem Impf- oder Genesenenstatus haben Zutritt) unter Umständen nicht mehr weiter. Angesichts von Fallzahlen, die regional wöchentlich weit über 500 pro 100.000 Einwohnern liegen, sollte die vorübergehende Schließung dieser Orte kein Tabu mehr sein. Besser jedenfalls als ein kompletter Lockdown. Natürlich müssen die Diskotheken- und Club-Betreiber entschädigt werden. Und schön ist eine solche Maßnahme auch nicht. Aber die Zeiten sind nun mal so.