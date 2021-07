Impfkampagne : Impfkommission rechnet mit guter Akzeptanz für Kreuzimpfung

Berlin Die Ständige Impfkommission hat am Donnerstag ihre Impfempfehlung mit Änderungen im Hinblick auf Kreuzimpfungen veröffentlicht. Sie erwartet, dass ihr neues Impfschema gut angenommen wird.

Rund eine Woche nach der Ankündigung hat die Ständige Impfkommission (Stiko) nun ihre ausführliche Covid-19-Impfempfehlung mit Änderungen in Hinblick auf Kreuzimpfungen veröffentlicht. Die Stiko erwarte, dass die Entscheidung, ein solches Schema jetzt auch für Menschen über 60 Jahren zu empfehlen, „gut akzeptiert wird“, heißt es in dem am Donnerstagnachmittag veröffentlichten Papier.