Impfstoff-Kampagne : Werden Vektorimpfstoffe zum Problem?

In den USA vorerst gestoppt: die Verabreichung des Impfstoffs von Johnson & Johnson. Foto: dpa/Timothy D. Easley

Die Vektorimpfstoffe kommen nicht raus aus den Schlagzeilen. Einen Zusammenhang mit der Bildung von Thrombosen halten Mediziner mittlerweile für wahrscheinlich. Der Nutzen der Vakzinen überwiege allerdings nachwievor die Risiken bei weitem. Antworten auf drängende Fragen.

Die Vakzinen von Astrazeneca, Johnson & Johnson und auch der russische Impfstoff Sputnik V nutzen dieses Prinzip. Mit Hilfe eines harmlosen Virus wird ein Stück Erbsubstanz von Sars-CoV-2 (RNA für die Bildung des Spike-Proteins) in die Zellen eingeschleust. Diese produziert daraufhin Coronaviruspartikel und setzt so die erwünschte Immunantwort in Gang: die Bildung von Antikörpern und diversen anderen Zellen der Immunantwort (T-Zellen). Die zweite Impfung gilt als Booster zur Verstärkung der erwünschten Wirkung.