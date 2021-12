Advent und Weihnachten mit Corona : So kommen Impfgegner und Geimpfte friedlich zusammen

So kommen Impfgegner und Geimpfte friedlich zusammen

Unterschiedliche Meinungen zum Thema Impfen können vor allem an den Festtagen die Stimmung kippen (Symbolfoto). Foto: Shutterstock/BearFotos

Düsseldorf Impfung ja oder nein? Darüber kann man geteilter Meinung sein. Was kann man tun, wenn man Ungeimpfte oder Impfgegner im Verwandten- oder Freundeskreis hat? Es mit überzeugen versuchen? Oder lieber beim Weihnachtfest ausladen?

Gemeinsam mit der Patentante Plätzchen backen, gemütlich Glühwein trinken im Freundeskreis – solche Adventsrituale werden für manche Menschen im Moment zur Gewissensentscheidung. Besonders da, wo Impfgegner oder Ungeimpfte im engeren Familien- oder Freundeskreis sind. Bei vielen ist die Sorge um die eigene Gesundheit oder die anderer größer denn je. Erst recht, wenn man sich in drinnen, im gemütlichen Wohnzimmer versammelt oder Risikopatienten unter den Lieben sind. „Das Pulverfass wird immer explosiver“, stellt die Düsseldorfer Familientherapeutin Anke Meissner fest. Das macht auch Vorhaben wie gemeinsame Weihnachtsfeiern alles andere als entspannter. Denn die Fronten sind verhärtet.

Das beobachtet auch Psychotherapeut Krüger: Die einen machten sich Sorgen um ihre Gesundheit, hätten teilweise Angst um ihr Leben. Die anderen betonten ihre Selbstbestimmung und das Recht selbst zu entscheiden, was mit ihrem Körper passiere. „Meinungen werden wie Ideologien vertreten“, stellt der Psychotherapeut fest. Es gehe um unterschiedliche Werte zwischen Impfgegnern und Impfbefürwortern.

Nun ausgerechnet die besinnlich-familiäre Situation im Advent oder zu Weihnachten nutzen zu wollen, Impfgegner umzustimmen, halten die Experten darum für ungünstig und aussichtslos. „Bei Gesprächen über das Thema Impfen geht es nicht mehr um Fakten, sondern um Lebensüberzeugungen“, sagt Krüger. Jeder wolle in Gesprächen überzeugen, sich aber nicht überzeugen lassen.

Und was ist mit Impfskeptikern, die sich eventuell noch umstimmen ließen? Die Düsseldorfer Familientherapeutin rät auch hier von Diskussionen ab. Die Advents- und Weihnachtszeit sei der falsche Zeitpunkt für Grabenkämpfe. An solchen Tagen gehe es um etwas anderes: „Es geht darum Beziehung zu stärken und eine schöne Zeit zusammen zu erleben. Das brauchen wir jetzt vielleicht mehr denn je“, sagt Meissner. Corona berge laut Krüger die Gefahr, dass man sich auseinanderlebe. Aus diesem Grund sollte man am besten bei Familientreffen Coronathemen ausklammern und darüber vorher mit allen einen Konsens zu erzielen.