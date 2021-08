Ständige Impfkommission : Aktualisierte Impfempfehlung für Kinder nächste Woche

Berlin Noch hat sich die Stiko nicht zu den Impfungen von Kinder mit Coronaimpfstoffen ausgesprochen. Doch eine entsprechende Aktualisierung soll schon kommende Woche vorliegen.

Eine aktualisierte Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) zu Impfungen für Kinder gegen das Coronavirus steht laut einem Mitglied des Gremiums kurz vor dem Abschluss. „Diese Aktualisierung der Stiko-Empfehlung ist gerade in der letzten Bearbeitung, es geht noch um Textschliff“, sagte der Berliner Kinder- und Jugendarzt Martin Terhardt am Donnerstagabend in der „Abendschau“ des Sender RBB. Ende nächster Woche werde es „auf jeden Fall“ zu einer Veröffentlichung kommen, vorher gebe es noch wie üblich ein Abstimmungsverfahren mit Fachgesellschaften und den Ländern. Terhardt sagte auch: „Wir werden versuchen, der Politik ein bisschen entgegenzukommen.“