NRW-Hausärzte wollen Astrazeneca nicht mehr anbieten : Impf-Empfehlung bringt Ärzte in Nöte

Impfstoff von Astrazeneca Foto: dpa/Stefan Sauer

Düsseldorf Die plötzliche Umstellung auf die Kreuzimpfung nach einer Gabe von Astrazeneca löst Unsicherheit aus: Praxen in NRW melden einen Ansturm und kritisieren den Kurswechsel. Nicht alle Impfzentren können sofort wechseln.

Mit ihrer jüngsten Empfehlung zu Astrazeneca hat die Ständige Impfkommission (Stiko) die Ärzte in Nordrhein-Westfalen kalt erwischt. „Impfzentren wie Praxen wurden am Freitag von der Änderung der Empfehlung überrascht. Nicht alle konnten rechtzeitig die Bestellungen umstellen und genügend mRNA-Impfstoffe für die terminierten Erst- und Zweitimpfungen im Impfzentrum bevorraten“, erklärte der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Westfalen. Auch bei der KV Nordrhein hieß es: Vor Ort könnten temporär nicht ausreichend Kapazitäten an mRNA-Impfstoffen vorhanden gewesen sein. Die Stiko hatte überraschend empfohlen, dass alle Bürger, die als erstes Astrazeneca bekommen haben, als zweites Biontech/Pfizer oder Moderna erhalten.

Das Impfzentrum in Köln, der größten Stadt des Landes, wies am Freitag noch rund 20 Prozent der mit Astrazeneca Erstgeimpften ab, die Biontech haben wollten, wie der Leitende Impfarzt Jürgen Zastrow sagte. „Die Umstellung durch die Stiko war überhaupt nicht vorbereitet worden“, bedauert er. Die Stiko lasse die Bürger im Regen stehen. Er habe noch viele Dosen As­trazeneca im Kühlschrank, die er nun zurückgeben wolle. Noch ein Problem tauchte auf: „Vereinzelt kam es vor, dass Bürger, die ihre Erstimpfung in einer Praxis erhalten haben, ohne Termin im Impfzentrum erschienen sind. Hier kann es vorgekommen sein, dass diese Bürger abgewiesen wurden“, so die Stadt Köln.

Info Zwei Fünftel sind vollständig geimpft Impfquote 59 Prozent der NRW-Bürger haben mindestens eine Impfung erhalten, 42 Prozent sind vollständig geimpft. Astrazeneca 2,2 Millionen Menschen in Nordrhein-Westfalen haben als erste Dosis Astrazeneca erhalten. Er bietet auch bei der Delta-Variante Schutz: Die Wirksamkeit gegen schwere Verläufe liegt bei 92 Prozent.

Das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium bittet um Geduld. „Aufgrund der Stiko-Empfehlung ist es sehr kurzfristig notwendig geworden, die Kontingente der Impfzentren anzupassen. Dies ist ein laufender logistischer Prozess und benötigte etwas Zeit“, erklärte ein Sprecher. Es sei aber sichergestellt, dass allen Betroffenen ein Termin zur Zweitimpfung mit Biontech/Pfizer oder Moderna angeboten werde. Eventuell müssen Bürger dafür allerdings ihren Termin verschieben.

Andernorts lief die Umstellung glatt: „Zum jetzigen Zeitpunkt steht ausreichend mRNA-Impfstoff zur Verfügung“, hieß es bei der Stadt Düsseldorf. Seit Freitag hatten demnach 8000 Bürger ihren Zweittermin im Düsseldorfer Impfzentrum. „Von den Menschen, die einen Termin mit Astrazeneca hatten, haben rund 85 Prozent auf einen mRNA-Impfstoff umgestellt“, so die Landeshauptstadt. Auch der Rheinkreis Neuss sagt dies zu: „Es ist sichergestellt, dass alle Personen vor Ort entscheiden können, ob die Zweitimpfung mit Biontech oder Astrazeneca durchgeführt wird.“ Ähnlich sieht es im Kreis Kleve aus. „Von Freitag bis Sonntag wurden rund 2240 Zweit­impfungen mit Biontech statt Astrazeneca durchgeführt“, erklärte ein Sprecher. Schwierig bleibt es allerdings in Kleve, einen Erstimpfungs-Termin zu bekommen. Theoretisch können Bürger landesweit seit Montag einen Termin im Impfzentrum buchen. „Kurzfristig freie Termine gibt es nur sehr wenige“, heißt es in Kleve. In anderen Kreisen sieht es besser aus.

Zugleich erlebten die Hausärzte einen Ansturm von verunsicherten Patienten. „Viele Patienten wollen den Wechsel auf Biontech. Für die Hausärzte bedeutet das organisatorischen Stress“, sagte Oliver Funken, Chef des Hausärzte-Verbands NRW, unserer Redaktion. „As­trazeneca wird zunehmend der Ladenhüter. Der Impfstoff ist politisch einfach zerredet worden, die aktuelle Stiko-Empfehlung unterstützt dies noch“ sagt Funken. „Wir bedauern das. Astrazeneca ist ein sehr guter Impfstoff, der auch vor der Delta-Variante schützt. Wir werden den Impfstoff jetzt aber verwerfen und Biontech einsetzen.“

Zugleich geht die Debatte um Anreize weiter. Andreas Gassen, Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, will Geimpfte belohnen. Spätestens im September werde für jeden Willigen ein Impfangebot geben, dann müssten „eigentlich nahezu alle Corona-Maßnahmen weg“. Jeder könne dann entscheiden, ob er Maske tragen wolle, sagte Gassen der „Bild“. Das NRW-Ministerium ist aufgeschlossen: „Wenn alle Menschen ein Impfangebot bekommen haben, dann muss es auch weitere Lockerungen für die Geimpften geben. Darunter kann auch die Maskenpflicht fallen.“