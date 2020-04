Rückkehr mitten in Corona-Krise - darunter 1 von 48 aktiven NASA-Astronauten : Astronauten-Trio von ISS sicher auf der Erde gelandet

Scheskasgan Nach mehr als 200 Tagen im All sind Besatzungsmitglieder der Internationalen Raumstation ISS sicher auf die Erde zurückgekehrt. Darunter befand sich einer von 48 aktiven NASA-Astronauten.

Die amerikanischen Astronauten Andrew Morgan und Jessica Meir sowie der russische Kosmonaut Oleg Skripotschka landeten am Freitagvormittag (Ortszeit) in Kasachstan. Es war der 50. Jahrestag der Landung der Unglücksmission Apollo 13.

Auch auf der ISS waren die drei Raumfahrer nicht um Nachrichten über die Pandemie herumgekommen. Es sei aber schwierig, die Situation wirklich zu verstehen, sagte Morgan vor der Rückkehr. Er verbrachte 272 Tage im All. Auch Meir mit 205 Tagen im Weltraum beschrieb das Geschehen auf dem Planeten als „unwirklich“. Vor dem Abflug sagte sie: „Wir können euch sagen, dass die Erde von hier oben genauso atemberaubend wie immer aussieht. Es ist also schwierig, an all die Veränderungen zu glauben, die passiert sind, seit wir beide hier oben sind.“