Aufmarsch nach Telegram-Aufruf : Medizinstudenten stellen sich schützend vor Uniklinik in Dresden

Dresden In Sachsen dürfen wegen der vielen Corona-Ansteckungen höchstens zehn Menschen zusammenkommen. Trotzdem kam es unter anderem an der Dresdner Uniklinik zu Versuchen mehrerer Aufzüge – sie wurden vereitelt.

Mit einem Großaufgebot hat die Polizei am Donnerstagabend in Dresden einen Demonstrationszug gegen die Corona-Maßnahmen verhindert. In mehreren Gruppen des Messengerdienstes Telegram sei zu einem Aufmarsch (einem sogenannten Spaziergang) aufgerufen worden - mit Start in der Nähe des Universitätsklinikums, so die Polizei. Medizinstudierende stellten sich schützend vor das Klinikgelände. Sie hatten sich in weißen Kitteln aufgereiht und trugen Schilder mit Aufschriften wie „Impfen statt Schimpfen“ und „Keine Macht den Rücksichtslosen.“