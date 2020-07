Ein Stand zum Desinfizieren der Hände steht vor der Terrasse des mit Touristen gut besuchten Bierlokals "Muenchner Kindl Casa Baviera" in El Arenal. In der vorigen Nacht sollen hunderte Urlauber aus Deutschland am Ballermann auf Mallorca Party gemacht haben, ohne sich um die derzeit in Spanien geltenden Corona-Regeln zu scheren.