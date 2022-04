Sonderauswertung des Ifo-Instituts : Übersterblichkeit in Ländern mit hoher Impfquote niedriger

Dresden In einer Sonderauswertung der Sterbefälle durch das Ifo-Institut wurde eine Übersterblichkeit in Sachsen und Thüringen für das zweite Halbjahr 2021 festgestellt.

In Sachsen und Thüringen sind im zweiten Halbjahr 2021 deutlich mehr Menschen gestorben als üblich. Beide Bundesländer verzeichneten jeweils rund 13 Prozent mehr Tote, als aufgrund der Altersstruktur zu erwarten gewesen wäre, wie das Ifo-Institut am Mittwoch in Dresden auf Basis einer Sonderauswertung der Sterbefälle des Statistischen Bundesamts mitteilte. In Schleswig-Holstein und Berlin wurde demnach hingegen keine Übersterblichkeit festgestellt.