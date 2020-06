Corona-Ausbruch in Gütersloh : Arbeitsminister Heil will Tönnies-Konzern haftbar machen

Arbeitsminister Heil will Tönnies-Konzern haftbar machen

Corona-Ausbruch in Gütersloh

Soldaten der Bundeswehr halfen am Wochenende bei Coronavirus-Tests auf dem Tönnies-Gelände. Foto: AFP/INA FASSBENDER

Gütersloh Tönnies wird nach Ansicht von Bundesarbeitsminister Heil für Schäden haften müssen, die durch den Corona-Ausbruch in Rheda-Wiedenbrück entstanden sind. Der Fleischkonzern habe in den vergangenen Jahren "wahnsinnig viel Geld verdient".

"Es muss eine zivilrechtliche Haftung des Unternehmens geben", sagte Arbeitsminister Hubertus Heil in der Internetsendung "Die richtigen Fragen" der „Bild“-Zeitung. Wer durch Regelverstöße die Verbreitung des Coronavirus auslöse, müsse dafür auch haften.

Heil geht demnach nicht davon aus, dass der Tönnies-Konzern mit Mitteln aus den staatlichen Rettungsschirmen unterstützt werden muss. Das Unternehmen habe in den vergangenen Jahren "wahnsinnig viel Geld verdient". Der Chef des Fleischkonzerns, Clemens Tönnies, hatte sich am Samstag öffentlich für den Ausbruch des Erregers unter Mitarbeitern seines Betriebs entschuldigt. Der Konzern stehe in "voller Verantwortung", sagte Tönnies und versprach, er „werde dieses Unternehmen aus der Krise führen“.