Ein Polizeiwagen fährt in Herne an einem Banner mit der Aufschrift „Corona ist ernst. Disziplin einfach“ vorbei. Die Ruhrgebietsstadt hat die Grenze von wöchentlich 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern wie sechs weitere Stadt- und Landkreise in NRW überschritten. Foto: dpa/Bernd Thissen